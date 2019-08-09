На Японию обрушился мощный Тайфун
На Японию обрушился мощный тайфун «Лекима», который уже успел навести в стране беспорядки. Самые серьезные последствия зафиксировали в районе островов Окинава, Исигаки и Мияко. Сильный ветер повредил линии электропередач, оставив без света порядка 15 тысяч домов.
Помимо этого, в стране отменено больше 60 авиарейсов. Также власти приняли решение закрыть паромную переправу. «Лекима» прошелся практически по всей Японии. В городах Гинован и Наха на Окинаве специалисты экстренных служб сообщили о четверых пострадавших во время буйства стихии.Как сообщил телеканал NHK, основной удар стихии придется на 10 -11 августа.
Постепенно тайфун движется в сторону Китая. В стране из-за это ввели максимальный уровень погодной опасности - «красный».
ИСТОЧНИК KP.RU