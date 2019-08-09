2019-08-09T06:58:56+03:00
Происшествия

На Японию обрушился мощный Тайфун

Из-за стихии отменили десятки авиарейсов, около 15 тысяч домов остались без света, пострадали четыре человека
Мария ИГНАТЬЕВА
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На Японию обрушился мощный ТайфунНа Японию обрушился мощный ТайфунФото: REUTERS
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На Японию обрушился мощный тайфун «Лекима», который уже успел навести в стране беспорядки. Самые серьезные последствия зафиксировали в районе островов Окинава, Исигаки и Мияко. Сильный ветер повредил линии электропередач, оставив без света порядка 15 тысяч домов.

Помимо этого, в стране отменено больше 60 авиарейсов. Также власти приняли решение закрыть паромную переправу. «Лекима» прошелся практически по всей Японии. В городах Гинован и Наха на Окинаве специалисты экстренных служб сообщили о четверых пострадавших во время буйства стихии.Как сообщил телеканал NHK, основной удар стихии придется на 10 -11 августа.

Постепенно тайфун движется в сторону Китая. В стране из-за это ввели максимальный уровень погодной опасности - «красный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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