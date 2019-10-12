Тайфун Хагибис в Японии: Два человека погибли, 11 миллионам рекомендована эвакуация

В Японии тайфун «Хагибис» вошел в свою пиковую фазу. Жертвами стихии уже стали по крайней мере два человека, трое пропали без вести и еще 70 пострадали.

Сильным ветром разрушены дома, автомобили и опоры электропередач.Фото: REUTERS

Как сообщила телекомпания NHK один мужчина скончался в префектуре Тиба. Он был найден мертвым под грузовиком, который перевернулся от силы ветра. В префектуре Гумма в результате стихии сошел оползень, жертвой которого стал один человек, двоих не могут найти. В префектуре Сидзуока также один человек пропал без вести.

Тайфун «Хагибис»- снимок из космоса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящие время мощнейшей за последние 60 лет тайфун движется по направлению к Токио. В зону наивысшей опасности входят все 23 центральных района японской столицы. Около 11 миллионам жителей рекомендована эвакуация.

В городах Японии объявлена эвакуация жителей.Фото: REUTERS

Скорость ветра составит 40 метров в секунду, при порывах 60 метров в секунду. Такая сила ветра достаточно, чтобы опрокинуть грузовики и снести крыши домов.

Эвакуированных временно размещают в помещении помещении для зрителей Гран-При Японии Формулы-1 на автодроме Сузука.Фото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, власти Японии объявили наивысший уровень опасности в семи префектурах: Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано и Сидзуока. Уже более 45 тысяч домов остались без электричества. В Токийской префектуре было оборвано 900 линий телефонной связи и 1400 линий интернета.

Река Исузу из-за сильного дождя, вызванного тайфуном Хагибис, вышла из берегов.Фото: REUTERS

Министерство транспорта страны закрыло аэропорты Ханэда и Нарита ориентировочно до 13 октября. Железнодорожные компании объявили о прекращении движения поездов. Движение наземного транспорта также частично приостановлено.

Дороги затоплены из-за сильных дождей, вызванных тайфуном Хагибис, в Сидзуоке.Фото: REUTERS

Движение скоростных поездов временно прекращено.Фото: REUTERS

Отменены рейсы в аэропортах.Фото: REUTERS

Японцы сметают с полок супермаркетов продукты, в ожидании тайфуна Хагибис.Фото: REUTERS

Самые отважные снимают на фото и видео приближающийся тайфун.Фото: REUTERS