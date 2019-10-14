Зеленский призвал украинцев не делать на митинге «картинку для российских СМИ»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-14T12:04:44+03:00

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Владимир Зеленский обратился к участникам митинга в честь Дня защитника Украины. Он разместил на своей страничке в фейсбуке пост и попросил не подаваться на провокации тех, кто захочет устроить в этот день «рознь, спор и хаос».

- Я прошу вас - будьте разумные, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка, - написал украинский президент. - И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто действительно хочет создать красивую картину для российского телевидения.

Заключил Владимир Зеленский призывом вспомнить, что украинцы – «мудрый, свободный и цивилизованный народ», что должно вызывать зависть у других.

Накануне украинского праздника в сети появилась фотография премьер-министра Незалежной, который был замечен на концерте националистов. Алексей Гончарук тоже поздравил украинцев с праздником. Но пользователи социальной сети вместо ответных поздравлений обвинили премьера в том, что он «подставил президента».

- Чего стеснительно умолчали о своём персональном поздравление неонацистов? – пишут комментарии пользователи на его странице.

- Не стесняйся, бросай сразу Зиги.

- Вы оказывается приверженец нацизма, судя по вашим последним выступлениям с сомнительными личностями. Я очень разочарован.

ИСТОЧНИК KP.RU