Зеленский призвал украинцев не делать на митинге «картинку для российских СМИ»
Владимир Зеленский обратился к участникам митинга в честь Дня защитника Украины. Он разместил на своей страничке в фейсбуке пост и попросил не подаваться на провокации тех, кто захочет устроить в этот день «рознь, спор и хаос».
- Я прошу вас - будьте разумные, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка, - написал украинский президент. - И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто действительно хочет создать красивую картину для российского телевидения.
Заключил Владимир Зеленский призывом вспомнить, что украинцы – «мудрый, свободный и цивилизованный народ», что должно вызывать зависть у других.
Накануне украинского праздника в сети появилась фотография премьер-министра Незалежной, который был замечен на концерте националистов. Алексей Гончарук тоже поздравил украинцев с праздником. Но пользователи социальной сети вместо ответных поздравлений обвинили премьера в том, что он «подставил президента».
- Чего стеснительно умолчали о своём персональном поздравление неонацистов? – пишут комментарии пользователи на его странице.
- Не стесняйся, бросай сразу Зиги.
- Вы оказывается приверженец нацизма, судя по вашим последним выступлениям с сомнительными личностями. Я очень разочарован.
ИСТОЧНИК KP.RU