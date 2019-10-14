«Надеюсь, на скутере»: В Сети обсуждают визит премьера Украины на концерт неонацистов

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-14T07:39:58+03:00

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Украинский премьер в свободное от работы и катания на самокате время посещает концерты неонацистов. Фотографию Алексея Гончарука, стоящего на фоне коловрата обсуждают в социальных сетях. Снимок сделан на концерте музыкальной группы.

Правда, как выяснили украинский сайт Страна.uа, праздник музыки устроили ультраправые артисты. За подготовку концерта отвечал Андрей Медведько, который проходит как обвиняемый по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины. Гончарук приехал, как сообщает издание, специально на выступление коллектива «Сокира Перуна».

Эту группу в полиции Киева знают - в 2018 году на коллектив завели дело за использование свастики и другой нацистской символики. В своих выступлениях музыканты цитируют Муссолини, также их обвиняли в использовании фашистских призывов.

- А это уже все-таки заявка. И интригующая декларация. На ветеранскую вечеринку приехал премьер, - написал Андрей Бондарь, выложивший в фейсбуке фото Гончарука.

Запись собрала больше сотни «лайков». Пользователи принялись обсуждать появение премьера на концерте.

- Может двойник? Они как «Ласковый май» могут организовать поездки по стране в разные города и мероприятия, - пишут комментарии.

- Надеюсь, на скутере, - ответил другой пользователь, напомнив появление Гончарука в правительственном здании на самокате 1 сентября.

- О, прикольно, в бюджете сняли финансирования по предоставлению жилья воинам-внутренне перемещенным лицам, льготы порежут, армии финансирование урезали - так чего бы не прийти потусить?

ИСТОЧНИК KP.RU