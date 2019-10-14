Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-14T12:16:45+03:00

Бюджет не получит в 2020 году свыше 66 миллиардов рублей ФОТО: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

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Счетная палата России сообщает о потерях в бюджете на 2020 год. В ведомстве подготовили заключение н а проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

- С учетом факторов увеличения и снижения доходов риски непоступления по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году могут составить 66,3 млрд рублей, в 2021 году - 92,4 млрд рублей – сказано в отчете ведомства.

На 2022 год сумма, которую могут недосчитаться в бюджете вдвое превышает показатели предыдущего года. Счетная палата сообщает о возможных потерях на сумму 193 миллиарда рублей.

Посчитали в ведомстве и ожидаемые дополнительные доходы. На будущий год планируется, что в бюджет поступит 79,2 млрд рублей сверх запланированных показателей. В 2021 году дополнительной доход ожидается в размере 124,3 млрд рублей, в 2022 году - 158,3 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, каким будет бюджет на 2020 год. Основные статьи расходов - на социальную политику, образование. Но больше всего денег направят в сферу здравоохранения - траты на медицину побьют 15-летний рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU