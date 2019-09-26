Бюджет-2020: Расходы на здравоохранение рекордно вырастут

- Расходы и доходы бюджета будут планомерно расти. Если в следующем году они составят 19,5 и 20,4 трлн рублей соответственно, то в 2022 — 21,8 и 22 трлн. А профицит наоборот будет понемногу сокращаться.

- Порядка три четверти расходов придется на соцполитику, здравоохранение и образование. Траты на медицину вырастут рекордно за последние 15 лет.

- Цены будут расти медленнее, чем сейчас. Инфляция по стране составляет приблизительно 4%, а в новом бюджете заложено уже 3% в год. Это и позволило найти дополнительные деньги на социалку.

- Правительство не сможет брать на работу новых чиновников. Исключение одно — ведомства, занимающиеся развитием Крыма и Севастополя. Зато тем, кто места в госструктурах сохранит, не просто поднимут зарплату. В бюджете на следующий год заложено 200 миллиардов рублей на «материальную мотивацию» чиновников, 260 миллионов на их профессиональное развитие и 3 миллиарда на жилищные субсидии.

- В 2020 году прожиточный минимум пенсионеров будет увеличат до 9311 рублей. Сейчас минимум в среднем по стране почти на 500 рублей меньше — 8846. Сама эта величина используется, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии, если по какой-то причине выплаты до минимальной планки не дотягивают.

- Мы узнаем о порядка 20% трат из госказны. В бюджете традиционно есть закрытые статьи или пункты, проходящие под расплывчатой графой «другое». Так, затраты на «другие вопросы» экологии выросли на 69%. Впрочем, больше всего любят тишину деньги, идущие на гособоронзаказ и госкомпании.

- Государство профинансирует «российскую Википедию». Идея перенести Большую российскую энциклопедию в электронный вид появилась еще несколько лет назад, но только сейчас на нее выделили деньги, причем немаленькие — 1,7 млрд рублей за три года. Главное отличие нашей онлайн-энциклопедии от Википедии в том, что статьи будут проходить научную проверку.

Сколько и на что потратят деньги в 2020

Соцподдержка граждан — 1,466 трлн рублей (+6,23%)

Национальная оборона — 1,894 трлн рублей (+6,64%)

Здравоохранение — 841,9 млрд рублей (+62%)

Культура — 130,4 млрд (+0,05%)