2019-10-14T12:59:22+03:00
В мире

Эрдоган рассказал об отношении России к расширению турецкой операции в Сирии

Ранее турецкие власти заявили о планах взять город Кобани, где находились курды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Турецкие военные увеличивают зону спецоперацииТурецкие военные увеличивают зону спецоперацииФото: REUTERS
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Президент Турции рассказал об отношении российских коллег к спецоперации «Источник мира» в Сирии. Напомним, турецкие войска перешли сирийскую границу 9 октября и взяли уже несколько населенных пунктов. Цель операции – создание на границе с Турцией зоны безопасности, свободной от террористов. В ответ на действия турков курды попросили помощи у сирийских властей. Правительственные войска Сирии заходят в города курдов и готовы к ответной атаке.

Турецкие власти запланировали расширить масштабы спецоперации и заявили о планах взять город на севере страны Кобани.

- Ходят разные слухи, но нам кажется, что проблем с Кобани не будет. Россия позитивно относится к этому вопросу, - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит ТАСС.

В Ватикане призвали участников конфликта сесть за стол переговоров. Сделать это по мнению представителя римской католической церкви можно только в зале ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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