Социологи: Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания президентом Зеленского

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-15T11:10:07+03:00

«Позитивно относятся» в соседней стране 56 процентов опрошенных, это рекордные цифры за последние годы

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Социологи выяснили, что в России резко увеличилось число тех, кто «позитивно относится» к Украине. Опрос населения провели Левада-центр и Киевский международный институт социологии. Результаты исследования публикует РБК. Доля позитивно относящихся к Украине достигла 56 процентов. Исследователи сообщают, это рекордные показатели с апреля 2014 года, когда в Крыму прошел референдум. Причем повлияло на такие результаты, по сообщению социологов, избрание нового президента Украины Владимира Зеленского.

- За период с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза увеличилась доля россиян, оценивающих свое отношение к Украине как «хорошее», - сказано в исследовании.

Аналогичный опрос провели и среди жителей Украины. Тут существенных изменений социологи не заметили. В феврале 56 процентов украинцев относились к россиянам хорошо. В сентябре их стало 54 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU