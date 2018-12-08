Россияне стали хуже относиться к Украине - стоит ли об этом жалеть

Фонд «Общественное мнение» провел очередной опрос об отношении россиян к Украине. Зафиксирован новый рекорд – негативное отношение зафиксировано у 34% респондентов, максимума за все 17 лет опроса. А хорошо относящихся тоже рекорд, правда, со знаком «минус» - всего 37%.

И некоторые эксперты уже начали бить тревогу. Мол, мы же две части одного народа, и так нельзя. Мол, даже 4 года назад, уже «после Крыма и Донбасса» к Украине хорошо относились аж 57% участников опроса. А сейчас – эвона как. Хочу спросить, а что значит, «после Донбасса»? Там что-то завершилось осенью 2014-го? Или сейчас закончилось? Или уже после того не было наступлений, котлов, обстрелов и гибели мирного населения, женщин, детей, стариков от снарядов, мин и пуль ВСУ? Как лихо подменяют суть, можно даже удивиться.

Те, кто ужасается ухудшению отношения россиян к Украине, уже привычно обвиняют во всем российские СМИ. Они «вносят раскол между братскими народами», «провоцируют вражду» и даже «издеваются над не самыми адекватными» представителями этой страны. Звучат обвинения и в том, что на ТВ-экраны специально тащат всех этих Ковтунов, Яли, Охрименко, Черных и прочих Запорожских. Мол, показывая этих упоротых, наши телеканалы и газеты специально искажают картину Украины, а в самой Незалежной их никто не знает. Да там и просто нет такого, что они несут в московских телестудиях. Мол, «вы все врети». Наши СМИ «дюже погани», а украинцы «белые и пушистые».

Придется развеять некоторые иллюзии. Там все это есть. Только еще более жестко, неприкрыто, человеконенавистнически. И – что особенно значимо в данной ситуации – безальтернативно.

Вот вам, к примеру, обычный региональный журналист Остап Дроздов. И вот вам его высказывания, которые достаточно целостно характеризуют и направленность его мышления, и мировоззрение в целом.

О православной канонической УПЦ, например:

- Московский патриархат – это преступная организация, которую нужно было давно выдворить из Украины силовым уголовным способом. Я этих батюшек, прикрывающихся своей каноничностью, расцениваю как прямую агентуру Путина и Кирилла. И я к этой структуре, абсолютно ФСБшной, отношусь соответствующе.

- Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата является иностранным представителем церкви, которая обслуживает интересы оккупанта.

О Донбассе:

- Нынешний Донбасс населён плохими людьми. Там живут плохие люди. Я ещё никогда не видел, чтобы во время войны люди были равнодушны… Им всё равно. Они ни за кого не болеют. Они не имеют разделения на своих и чужих… там некого освобождать… Было бы лучше, если бы они были врагами со своей осью убеждений. А они — просто гофрокартон, которым укрывают пол во время ремонта. Равнодушие, пофигизм, апатия, прохладная чёрствость ко всему, что зовётся гражданским.

О той части украинцев, которые не стали «свидомыми»:

- Значительная часть украинского электората является абсолютно законченным быдлосовком. Его невозможно изменить. Невозможно достучаться до тех плебеев, которые до сих пор будут голосовать за «Оппоблок» и Рабиновича. Вы можете им сто причин назвать им не голосовать, но там мозги отсутствуют.

И как я должен назвать этих людей? Может обнять, сказать, что они мои братья и сестры? Да горите вы в аду за то, что эту страну снова обрекаете на эту банду. Надо каждому это говорить в глаза и не церемониться

- Я сторонник языка претензий. У меня претензии к каждому советскому человеку, который за 28 лет в Украине не создал у себя внутри украинскую идентичность, которая у него была украдена в 20-м веке. Тем, кто хочет в условиях войны оставаться советским человеком, я желаю свалить отсюда на все четыре стороны. Настало время разговаривать языком требований.

О необходимости полной и окончательной дерусификации:

- Дерусификация Украины должна быть полной, чтобы русскоязычных детей не осталось в природе.

- Государство на официальном уровне должно признать, что Украина пережила насильственную и жестокую русификацию, поэтому обратный процесс — дерусификация — должен быть провозглашён как акт исторической справедливости и возвращения статуса-кво. Только таким способом можно обеспечить украинскому языку достойные позиции в своём собственном государстве.

- Я не хочу, чтобы мои дети «чтокали» и «какали» в песочнице с вашими детьми, которых вы воспитываете русскоязычными.

- Государство должно со школы заводить ребенка в украинский мир, независимо от того, к какому меньшинству он принадлежит. Если я украиноязычный и занимаю должность, я не буду брать на работу человека, который не владеет украинским языком. Потому что это противоречит моим принципам.

А вот об угрозе Львову со стороны переселенцев из Донбасса:

- К сожалению, Львов заразился многими инфекциями, которыми болеет вся страна. Он не сумел себя сохранить здоровым. Желая быть со всей страной, он припал к больному организму и проиграл. К нам приехало много носителей другой ментальности. Я имею в виду переселенцев. Они изменили ландшафт гуманитарного Львова. Сейчас ты идешь по площади Рынок и слышишь больше русского языка. Это люди, которые не хотят принять правила той среды, которая их приняла. Надо им сказать, что они не будут больше собой. Собой они могут оставаться в своих советских лугансках.

- Збруч – это речка, которая делит Евразию и Европу. Львов я причисляю к европейской цивилизации, а Украину – к евразийской, в которой намешано востока. Восток – это большевицкий мир, который они называют Русским миром. Поэтому у нас вечная тема: заразит ли собой европейская Западная Украина евразийскую покусанную совком остальную Украину. Львов старается быть заразным.

Вот такой вот свидомый патриот. Не хватает только фуражки с высокой тульей и «головой Адама на околыше».

- Не слушайте пропитанных ненавистью ко всему русскому Яли и Запорожского, а посмотрите на того же Погребинского, - призывают нас. Только специально или нет, умалчивают, что Погребинский там один, может, еще есть, но единицы, а все эти Березы, Тымчуки, Касьяновы, Бутусовы, Филатовы «вешатьбудемпотом», Кивы, Валетовы и вот такие вот Дроздовы – их даже не сотни, а тысячи. Легион имя им в нынешней Украине. Не говоря уже о Порошенках, Турчиновых и Полтораках. И, если дать им реальную возможность повесить, расстрелять, убить иным способом, они такой возможностью непременно воспользуются.

И, конечно же, не стоит говорить об отношении к украинцам, когда речь идет об Украине, как о государстве. А ее сейчас олицетворяют не тихие любители русской классической литературы или поклонники Чайковского, смиренно ожидающего доноса на них в СБУ от соседа, а как раз националистическое отребье, лишь закаляющее свою ненависть к России с каждой новой украинской зрадой. Любить их нас не заставит никто: ни кнутом, ни пряниками, ни какими-то посулами. Просто потому, что у нас еще остался инстинкт самосохранения.

Будет другая Украина – переменится и отношение. Только вот сможет ли она стать иной?

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