Российскую сборную по гимнастике встретили в Шереметьево с цветами

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-15T12:55:07+03:00

Никита Нагорный взял золото в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике Фото: Николай БОГОМОЛОВ

Их выступление в немецком Штутгарте стало триумфальным [видео]

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Российская сборная по гимнастике вернулась домой после триумфального выступления на чемпионате мира в немецком Штутгарте. Россияне вернулись домой с внушительным запасом медалей.

Ребята получили сразу девять наград, в том числе одну за первенство в мужском командном многоборье.

В столичном аэропорту «Шереметьево» спортсменов сжали поклонники и представители прессы.

- Это очень приятно, что получилось командой завоевать золотую медаль, - комментирует чемпион мира по спортивной гимнастике Давид Белявский.

Спортсмены воодушевлены своим успехом и уверены, что впереди ждут новые победы.

- Это очень большой успех для нас и для страны», — цитирует слова члена сборной Пятый канал.

Впереди плотный график тренировок и подготовка к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио. Туда наши спортсмены поедут уже в статусе фаворитов.

Ранее сайт kp.ru писал, что выступление россиян назвали триумфом. Наши гимнасты впервые в российской истории выиграли «золото» чемпионата мира в командном многоборье, обойдя на финише своих главных конкурентов — китайцев.

Торжественная встреча в аэропорту сборной по гимнастике.После исторического триумфа на Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте сборная России вернулась на родину

ИСТОЧНИК KP.RU