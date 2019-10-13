Россиянин Никита Нагорный - абсолютный чемпион мира по гимнастике

Это триумф. Наши гимнасты впервые в российской истории выиграли «золото» чемпионата мира в командном многоборье, обойдя на финише своих главных конкурентов — китайцев.

А потом наши ребята продолжили триумфальное шествие и в личном многоборье, где завоевали сразу два первых места. Победу одержал Никита Нагорный, «серебро» взял Артур Далалоян.

А вот на соревнования на отдельных снарядах сил уже не хватило. В субботу Нагорный занял лишь шестое место в вольных упражнениях и раскритиковал организаторов.

- Подставили меня, не дали подготовиться. Первому спортсмену всегда позволяют подготовиться. А я только выхожу на помост — и мне сразу включают время. Конечно, я на панике побежал, вот и не получилось выполнить свои вольные упражнения, - сказал после неудачного выступления Никита.

Кстати, болельщики скоро смогут увидеть наших лучших гимнастах в Москве. Об этом нам рассказал четырехкратный чемпион мира Алексей Немов.

- Алексей, вы обычно в конце октября проводите шоу Немова. Кто-то будет на нем в этом году?

- Практически вся сборная приглашена. Правда некоторые ребята не смогут выступить, так как будут заняты на других турнирах. Но Никита Нагорный, Денис Аблязин и Дмитрий Ланкин приедут. Не все, но половина состава сборной точно будет.

- А когда и где это будет происходить?

- 25 и 26 октября, во Всероссийский день гимнастики, в «Лужниках» на Малой спортивной арене. Ждем всех вас, любителей спортивной гимнастики.

Мужчины. Многоборье. 1. Никита Нагорный – 88,772. 2. Артур Далалоян (оба – Россия) – 87,165. 3. Олег Верняев (Украина) – 86,973.

Женщины. Многоборье. 1. Симона Байлс (США) – 58,999. 2. Тан Сицзинь (Китай) – 56,899. 3. Ангелина Мельникова – 56,399… 22. Лилия Ахаимова (обе – Россия) – 51,465.