В России суд впервые оштрафовал СМИ за «фейковую новость»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-15T14:20:30+03:00

Издательство должно заплатить 200 тысяч, а редактор – 60 тысяч

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В России впервые назначили штраф по статье о «фейковых новостях». Напомним, изменения в КоАП России внесли в марте 2019 года. Несмотря на критику со стороны Минюста , минсвязи и Генпрокуратуры, законопроект приняли. Отныне СМИ, публикующим недостоверную информацию, грозит наказание в виде штрафа или блокировки сайта.

Всю силу нового закона испытал на себе Издательский дом «Момент истины». Как сообщает РИА Новости, Мировой суд Хорошевского района Москвы вынес приговор «за злоупотребление свободой массовой информации». Организация должна заплатить 200 тысяч рублей штрафа. Финансово ответит за недостоверную публикацию также редактор – для него штраф составит 60 тысяч рублей.

Фигуранты дела в суд не явились. Хотя в пресс-службе суда сообщили – издательский дом проинформирован о разбирательстве.

ИСТОЧНИК KP.RU