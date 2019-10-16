Зампостпреда РФ заявил, что ООН поддержала позицию РФ по нарушению США визовых обязательств
Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что заместитель госсекретаря ООН подтвердил позицию России по нарушению Соединенными Штатами их визовых обязательств.
- Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз, - подчеркнул Кузьмин.
Он заявил, что российская сторона смогла убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что Россия стоит на правильных позициях, что ее требования справедливы.
Геннадий Кузьмин заметил, что многие страны поддержали позицию Москвы. В то же время представители Евросоюза, по его словам, заняли промежуточную позицию, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти США ужесточат правила получения грин-карт. В администрации американского лидера Дональда Трампа заявили, что заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов
ИСТОЧНИК KP.RU