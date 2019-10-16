2019-10-16T02:39:32+03:00
Политика

Зампостпреда РФ заявил, что ООН поддержала позицию РФ по нарушению США визовых обязательств

Геннадий Кузьмин подчеркнул, что вопрос нарушения Штатами данных обязательств может быть решен в международном суде
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зампостпреда РФ заявил, что ООН поддержала позицию РФ по нарушению США визовых обязательствЗампостпреда РФ заявил, что ООН поддержала позицию РФ по нарушению США визовых обязательствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что заместитель госсекретаря ООН подтвердил позицию России по нарушению Соединенными Штатами их визовых обязательств.

- Заместитель генерального секретаря фактически поддержал нашу позицию. Она заключается в том, что США нарушили свои обязательства в отношении виз, - подчеркнул Кузьмин.

Он заявил, что российская сторона смогла убедить широкий круг государств, которые принимали участие в заседании, в том, что Россия стоит на правильных позициях, что ее требования справедливы.

Геннадий Кузьмин заметил, что многие страны поддержали позицию Москвы. В то же время представители Евросоюза, по его словам, заняли промежуточную позицию, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти США ужесточат правила получения грин-карт. В администрации американского лидера Дональда Трампа заявили, что заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов

ИСТОЧНИК KP.RU

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