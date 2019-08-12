Власти США ужесточат правила получения грин-карт

12 Авг. 22:48 2019-08-12T23:00:54+03:00

В администрации Трампа заявили, что заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов

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Белый дом обнародовал новое правило, которое призвано ужесточить правила выдачи виз.

В администрации американского главы подчеркнули, что заявителям будут чаще отказывать на основании несоблюдения стандартов доходов.

Данное нововведение, ранее выдвинутое помощником американского главы Дональда Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу 15 октября.

Сообщается, что заявления на временные или постоянные визы для граждан будут отклонены из-за маленького дохода или получения помощи со стороны государства. В администрации Трампа заявили, что к ней относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Американские эксперты правило станет одним из самых радикальных мер администрации президента, направленных на ограничение легальной миграции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп пообещал выслать из США «миллионы нелегальных иностранцев».

ИСТОЧНИК KP.RU