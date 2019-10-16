Минздрав РФ разработал памятку для получения незарегистрированных лекарственных средств
Врачи заявили, что приобрести лекарства можно будет только при предъявлении паспорта, свидетельства о рождении ребенка
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В Министерстве здравоохранения России заявили, что ведомство подготовило памятку для родителей и законных представителей детей, которые нуждаются в незарегистрированных на территории РФ психотропных лекарствах.
Врачи уточняют: для того, чтобы приобрести лекарства, нужно будет предъявить паспорт. свидетельство о рождении ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU