2019-02-20T13:05:53+03:00
Политика

Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка

Президент РФ отметил, что рождение детей не должно восприниматься людьми как причина снижения уровня благосостояния семей [видео]
Алексей ИВАНОВВиктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенкаПутин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить выплаты семьям с детьми до двух прожиточных минимумов. Такое заявление он сделал во время послания к Федеральному собранию.

Путин - о помощи семьям с детьми.

- Важно, чтобы рождение детей не воспринималось людьми как причина снижения уровня благосостояния семей, говорит президент. Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов, - подчеркнул российский глава.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель". Уже с 2020 года педагоги, переезжающие работать в села и малые города, начнут получать выплату в размере миллиона рублей.

Также президент РФ призвал создать максимально комфортные условия для частных инвестиций.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?

Прожиточный минимум (стоимость потребительской корзины) состоит из необходимых месячных расходов одного человека. Сюда входят три категории: основные продукты питания, непродовольственные товары первой необходимости (лекарства, одежда) и обязательные платежи (коммуналка, транспорт).

У детей, трудоспособных взрослых и пенсионеров - разный прожиточный минимум. Кроме того, прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону страны и устанавливается местными властями.

К примеру, в Москве прожиточный минимум в III квартале 2018-го года для взрослых был 18580 рублей, для детей - 13938 рублей, для пенсионеров - 11505 рублей.

С 1 мая 2018 года в России в силу вступил закон, по которому минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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