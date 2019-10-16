Кремль: Путин пригласил Эрдогана посетить Россию с рабочим визитом

СЕГОДНЯ 02:45 2019-10-16T02:45:43+03:00

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В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана посетить Москву с рабочим визитом. Это приглашение было принято.

- Владимир Путин пригласил Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято, - подтвердили в администрации российского лидера.

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ИСТОЧНИК KP.RU