СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-16T12:45:17+03:00

В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью глава внешнеполитического ведомства уточнил, что договариваться нужно не с Дамаском, а с Москвой

Изменить размер текста: A A

По вопросу урегулирования ситуации на востоке Сирии Парижу необходимо договариваться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Необходимо вести переговоры с Путиным, потому что у России общие интересы с Францией в этой [восточной] части Сирии», - сказал глава французского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BFM.

На вопрос ведущего, возможны ли и переговоры с Дамаском, которого поддерживает Москва, министр повторил: «С Россией».

Напомним, накануне сирийские правительственные войска направилась на север Сирии, чтобы остановить турецкую военную операцию «Источник мира» против Рабочий Партии Курдистана. Ряд европейских стран, в том числе и Франция, в ответ на действия Анкары приостановили поставки вооружения в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU