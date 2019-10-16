В МИД Франции заявили о необходимости переговоров с Путиным по ситуации в Сирии
По вопросу урегулирования ситуации на востоке Сирии Парижу необходимо договариваться с президентом России Владимиром Путиным. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Необходимо вести переговоры с Путиным, потому что у России общие интересы с Францией в этой [восточной] части Сирии», - сказал глава французского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала BFM.
На вопрос ведущего, возможны ли и переговоры с Дамаском, которого поддерживает Москва, министр повторил: «С Россией».
Напомним, накануне сирийские правительственные войска направилась на север Сирии, чтобы остановить турецкую военную операцию «Источник мира» против Рабочий Партии Курдистана. Ряд европейских стран, в том числе и Франция, в ответ на действия Анкары приостановили поставки вооружения в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU