Сирийская армия направилась на север страны, чтобы остановить операцию Турции
Сирийские правительственные войска начали наступление на севере Сирии для противодействия турецкой военной операции «Источник мира».
«Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии», - сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Как сообщает сирийский телеканал Al Mayadeen, армия Сирии вошла в город Манбидж на востоке провинции Алеппо, чтобы взять его под контроль. Там планируется разместить войска САР.
Манбидж и Кобани являются последними крупными населенными пунктами на востоке Алеппо, которые не подчинялись режиму Башара Ассада после разгрома на этой территории запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Напомним, 9 сентября, турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, военные действия принесут «мир и спокойствие» в регион.
ИСТОЧНИК KP.RU