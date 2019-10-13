2019-10-13T21:49:44+03:00
В мире

Сирийская армия направилась на север страны, чтобы остановить операцию Турции

СМИ сообщают, что силы Ассада взяли город Манбидж на востоке провинции Алеппо
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сирийская Армия начала наступления, чтобы остановить операцию ТурцииСирийская Армия начала наступления, чтобы остановить операцию ТурцииФото: REUTERS
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Сирийские правительственные войска начали наступление на севере Сирии для противодействия турецкой военной операции «Источник мира».

«Подразделения сирийской армии начали движение в сторону севера для противостояния турецкой агрессии», - сообщает сирийское государственное агентство SANA.

Как сообщает сирийский телеканал Al Mayadeen, армия Сирии вошла в город Манбидж на востоке провинции Алеппо, чтобы взять его под контроль. Там планируется разместить войска САР.

Манбидж и Кобани являются последними крупными населенными пунктами на востоке Алеппо, которые не подчинялись режиму Башара Ассада после разгрома на этой территории запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Напомним, 9 сентября, турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана (РПК). По его словам, военные действия принесут «мир и спокойствие» в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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