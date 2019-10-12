Франция приостановила поставки вооружений в Турцию

СЕГОДНЯ 22:46 2019-10-12T22:46:59+03:00

Такая мера принята в связи турецкой операцией в Сирии [видео]

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Вслед за Германией правительство Франции приняло решение приостановить поставки вооружений в Турцию в свете военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом в совместном заявлении сообщили французские МИД и Министерство вооруженных сил.

«Франция приняла решение приостановить все проекты по экспорту в Турцию вооружений, которые могут быть использованы в рамках ведущегося этой страной наступления», - говорится в сообщении ведомств.

В заявлении отмечается, что решение «вступает в силу незамедлительно».

Как сообщал сайт kp.ru, за несколько часов до решения Парижа министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Берлин приостанавливает экспорт оружия в Турцию.

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил в минувшую среду, 9 сентября. По его словам, действия Анкары принесут в регион мир и спокойствие. Страны Евросоюза осудили решение президент Турции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU