2019-10-12T22:46:59+03:00
В мире

Франция приостановила поставки вооружений в Турцию

Такая мера принята в связи турецкой операцией в Сирии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Франции приостановила поставки вооружений в ТурциюФранции приостановила поставки вооружений в ТурциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вслед за Германией правительство Франции приняло решение приостановить поставки вооружений в Турцию в свете военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Об этом в совместном заявлении сообщили французские МИД и Министерство вооруженных сил.

«Франция приняла решение приостановить все проекты по экспорту в Турцию вооружений, которые могут быть использованы в рамках ведущегося этой страной наступления», - говорится в сообщении ведомств.

В заявлении отмечается, что решение «вступает в силу незамедлительно».

Как сообщал сайт kp.ru, за несколько часов до решения Парижа министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Берлин приостанавливает экспорт оружия в Турцию.

О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил в минувшую среду, 9 сентября. По его словам, действия Анкары принесут в регион мир и спокойствие. Страны Евросоюза осудили решение президент Турции.

Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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