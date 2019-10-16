Заключенные политики Каталонии выступили против беспорядков на демонстрациях

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-16T13:26:37+03:00

При протестах в регионе пострадали более 120 человек [видео]

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Политики, осужденные за референдум о независимости Каталонии, выступили против насилия на демонстрациях в регионе.

«Вся поддержка массовым и мирным выступлениям и маршам. Насилие - это не наш метод», - написали осужденные политики в соцсети.

В ночь со вторника на среду, 16 октября, в результате беспорядков пострадали более 125 человек. Кроме того, ранения и травмы получили более 70 сотрудников правоохранительных служб, четыре машины полицейских были выведены из строя. Митингующие устроили 157 баррикад с кострами.

В понедельник, 14 октября в аэропорту Барселоны было отменено более 100 рейсов, во вторник, 15 октября, - 45.

Как писал сайт kp.ru, 14 октября, двенадцать каталанских политиков приговорили к тюремным срокам от 9 до 12 лет за проведение референдума о независимости региона. В тот же день в Каталонии начались столкновение полиции и демонстрантов. Протестующие требуют освободить политиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693385" frameborder="0"></iframe> В Каталонии протестующие перекрыли дорогу AP7 в обе стороны - въезд в Барселону и в обратную сторону в Валенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU