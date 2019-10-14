В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-14T16:20:40+03:00

Площадь Каталонии в Барселоне во время протестов Фото: REUTERS

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Вынесение приговоров организаторам незаконного референдума о независимости Каталонии вызвало массовые протесты в регионе. Только на центральной площади Барселоны собрались 25 тысяч человек, еще около шести тысяч демонстрантов проводят акцию в Жироне.

Сторонники независимости автономии перекрывают улицы, блокируют железнодорожные пути и станции, призывают к захвату аэропорта. Полиция уже начала применять насилие в отношении участников протеста. Так, например, толпу блокирующую движение поездов избили дубинками.

Полиция в Барселоне разгоняет дубинками протестующих, которые блокируют поезда в аэропорт.

Данных о пострадавших пока не поступало. Многие каталонские организации и объединения призывают людей присоединяться к протестам, передает El Pais.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник, 14 октября, двенадцать политиков приговорили к реальным срокам за проведение референдума о независимости испанской автономии. Их посадили в тюрьму на сроки от 9 до 12 лет по обвинению растрате бюджетных средств и подстрекательстве к мятежу.

Полиция Барселоны задерживает митингующих жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU