В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Вынесение приговоров организаторам незаконного референдума о независимости Каталонии вызвало массовые протесты в регионе. Только на центральной площади Барселоны собрались 25 тысяч человек, еще около шести тысяч демонстрантов проводят акцию в Жироне.
Сторонники независимости автономии перекрывают улицы, блокируют железнодорожные пути и станции, призывают к захвату аэропорта. Полиция уже начала применять насилие в отношении участников протеста. Так, например, толпу блокирующую движение поездов избили дубинками.
Полиция в Барселоне разгоняет дубинками протестующих, которые блокируют поезда в аэропорт.
Данных о пострадавших пока не поступало. Многие каталонские организации и объединения призывают людей присоединяться к протестам, передает El Pais.
Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник, 14 октября, двенадцать политиков приговорили к реальным срокам за проведение референдума о независимости испанской автономии. Их посадили в тюрьму на сроки от 9 до 12 лет по обвинению растрате бюджетных средств и подстрекательстве к мятежу.
Полиция Барселоны задерживает митингующих жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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