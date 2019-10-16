Американские дипломаты ехали в Архангельск, а оказались в Северодвинске

СЕГОДНЯ 21:46 2019-10-16T21:50:07+03:00

В минобороны действительно поступало извещение о поездке американцев, только в заявке был указан другой маршрут

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Задержанные в Северодвинске дипломаты США направлялись в Архангельск. Об этом сообщили в МИД России. Оказывается, американцы действительно уведомили министерство обороны РФ о своей поездке. Вот только город пребывания совсем другой – 33 километрах от того, что был указан в заявке, поданной дипломатами.

- Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса—Северодвинск, - сообщили «Коммерсанту» в МИД России.

В росийском ведомстве пошутили - "наверное, заблудились".

- Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации, -сказали в министерстве.

Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске днем 16 октября. У них не оказалось при себе разрешения на посещение региона. Граждан США подозревают в попытке проникновения на режимный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU