Американские дипломаты ехали в Архангельск, а оказались в Северодвинске
Задержанные в Северодвинске дипломаты США направлялись в Архангельск. Об этом сообщили в МИД России. Оказывается, американцы действительно уведомили министерство обороны РФ о своей поездке. Вот только город пребывания совсем другой – 33 километрах от того, что был указан в заявке, поданной дипломатами.
- Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса—Северодвинск, - сообщили «Коммерсанту» в МИД России.
В росийском ведомстве пошутили - "наверное, заблудились".
- Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации, -сказали в министерстве.
Трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске днем 16 октября. У них не оказалось при себе разрешения на посещение региона. Граждан США подозревают в попытке проникновения на режимный объект.
ИСТОЧНИК KP.RU