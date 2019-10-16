2019-10-16T20:27:27+03:00
В мире

В Посольстве США прокомментировали задержание дипломатов в Северодвинске

В диппредставительстве сообщили – о визите американцев должным образом уведомили Минобороны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дипломатов сняли с поездаДипломатов сняли с поездаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Задержанные в Северодвинске американские дипломаты заранее уведомили о своем визите в Россию Минобороны. Об этом сообщили в посольстве США в Москве. Напомним, трое американцев ехали в поезде Ненокса – Северодвинск. На конечной станции их сняли с поезда, заподозрив в попытке проникнуть на территорию режимного объекта. Северодвинск относится к числу российских регионов, для нахождение в которых иностранцам нужно специальное разрешение. У задержанных граждан США такого разрешения не было.

- Это была официальная поездка, дипломаты должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения, - приводит слова пресс-атташе диппредставительства Ребекки Росс РИА Новости.

О цели визита американцев в Посольстве не сообщили. Сайт kp.ru писал, что среди задержанных Военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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