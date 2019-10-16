Трое американских дипломатов задержаны на станции в Северодвинске

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-16T18:45:09+03:00

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Трех иностранных граждан сняли с поезда «Ненокса – Северодвинск» на станции в Северодвинске. Как сообщают РЕН ТВ, у них паспорта граждан США, при этом мужчины являются американскими дипломатами. Их подозревают в нарушении правил пребывания в России, американцы планировали попасть на территорию режимного объекта.

Среди задержанных Военно-морской атташе при посольстве Соединенных штатов Америки, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д.С. Данн.

Документов, разрешающих пребывание в регионе России, который относится числу тех, где регламентировано пребывание иностранцев, у американцев не было. Обвинение по статье КоАП о нарушении правил въезда на территорию Российской федерации, им пока не предъявлено. Пока они в статусе подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU