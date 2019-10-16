Трамп сравнил участие России в сирийском конфликте с ситуацией в Афганистане

СЕГОДНЯ 22:50 2019-10-16T22:55:21+03:00

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Президент США сравнил два вооруженных конфликта – в Сирии и в Афганистане. Об этом он заговорил, размышляя об участии России в регулировании ситуации в зоне военных действий. Об этом Трамп заявил на встрече в президентом Италии Серджо Матареллой в среду 16 октября.

- Россия была вовлечена (в операцию) в Афганистане. Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились, - приводит слова Трампа РИА Новости.

В военном конфликте в Афганистане СССР проводили спецоперацию против сил, которые поддерживали в том числе США.

Трамп 16 октября заявил журналистам что не против того, что Россия участвует в регулировании ситуации в Сирии. Американский лидер даже пошутил, что "это хорошо, там очень много песка".

ИСТОЧНИК KP.RU