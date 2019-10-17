В США назвали самого влиятельного человека в Голливуде
К слову, в рейтинге впервые оказались бывший президент Штатов Барак Обама и его супруга Мишель
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Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг наиболее влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений.
Таким образом, первую строчку занимает гендиректор компании The Walt Disney Роберт Айгер. Фильмы студии Disney в текущем году принесли компании восемь миллиардов долларов.
К слову, в данном рейтинге впервые оказались бывший президент Штатов Барак Обама и его супруга Мишель.
ИСТОЧНИК KP.RU