2019-10-17T01:40:57+03:00
В мире

В США назвали самого влиятельного человека в Голливуде

К слову, в рейтинге впервые оказались бывший президент Штатов Барак Обама и его супруга Мишель
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Американское издание The Hollywood Reporter опубликовало ежегодный рейтинг наиболее влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений.

Таким образом, первую строчку занимает гендиректор компании The Walt Disney Роберт Айгер. Фильмы студии Disney в текущем году принесли компании восемь миллиардов долларов.

К слову, в данном рейтинге впервые оказались бывший президент Штатов Барак Обама и его супруга Мишель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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