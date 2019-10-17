В Белом доме подтвердили подлинность письма, в котором Трамп просит Эрдогана «не быть дураком»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-17T18:19:16+03:00

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В Белом доме подтвердили подлинность скандального письма президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он просит своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана не быть «дураком» и «жестоким парнем».

Письмо было отправлено 9 октября – в день, когда турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира». В нем глава Белого дома сообщает Эрдогану, что курды готовы пойти на уступки и вступить в переговоры с Анкарой,

«Давай заключим выгодную сделку! Ты не хочешь нести ответственность за истребление тысяч людей. А я не хочу нести ответственность за разрушение экономики Турции - а ведь мне придется это сделать», - так начинается письмо американского лидера.

«Не упирайся! Не будь дураком! Перезвоню позже», - такими словами письмо заканчивается.

Как писал сайт kp.ru, в администрации турецкого лидера сообщили, что Эрдоган «категорически его (письмо) отклонил и отправил в корзину».

ИСТОЧНИК KP.RU