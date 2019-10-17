Эрдоган выбросил письмо от Трампа

В день начала турецкой военной операции на севере Сирии Дональд Трамп направил Реджепу Тайипу Эрдогану возмущенное письмо. В нем президент США в очень оригинальной даже для него форме требовал от турецкого коллеги заключить договоренности с курдами и угрожал обрушить экономику Турции. И вот очередная утечка. Благодаря ненавистному Дональду телеканалу CNN послание за размашистой подписью главы Белого дома теперь обнародовано.

- Давайте заключим хорошую сделку! Вы не хотите быть ответственны за убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я буду. Я уже показал, на что способен, когда дело касалось пастора Брансона (введенные в отместку за его арест в Турции санкции обрушили турецкую лиру. - Ред.). Я приложил немало усилий, чтобы решить некоторые ваши проблемы. Не подводите весь мир. Вы можете заключить отличную сделку. Генерал Мазлум (курдский командующий формированиями «Сирийских демократических сил. - Ред.) хочет вести с вами переговоры и готов пойти на серьезные уступки, на которые они никогда раньше не шли. На условиях конфиденциальности пересылаю вам копию его письма, которое только что получил. История будет вам благодарна, если вы все сделаете правильно и гуманно. А если не произойдет ничего хорошего, в истории вы останетесь дьяволом. Не стройте из себя крутого парня. Не будьте дураком. Я свяжусь с вами позже, - говорится в послании.

Текст скандального письма Трампа Эрдогану.

Это письмо уже раскритиковали и в Вашингтоне, и в Анкаре. «Я действительно подумал, что это пранк, шутка, что это не могло быть написано в Овальном кабинете», - поделился с CNN конгрессмен-демократ Майк Куигли. А сам получатель и вовсе его выбросил. Как рассказали ВВС в администрации Эрдогана, он «категорически его отклонил и отправил в корзину».

- В американской истории сейчас такой период, когда все тайное становится явным - утечки идут одна за другой. Не нам судить, правильно ли сделал Эрдоган, что выбросил это послание, но Трамп показал, что в этом вопросе с самого начала ведет себя последовательно. Пусть и в таком своеобразном стиле. Называть его «жалким», как это делают сейчас демократы, точно не стоит, - прокомментировал «Комсомолке» документ директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

- Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо, - дал в четверг лаконичную оценку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.