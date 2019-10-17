В 2020 году РФ пригласит почти на треть меньше иностранных рабочих
Потребность в трудовых мигрантах на следующий год определена на основании предложений от региональных властей
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В Россию в 2020 году приедет на 27% меньше иностранных рабочих. Об этом сообщили в Минтруде.
В ведомстве заявили, что потребность в трудовых мигрантах на следующий года определили на основании предложений от региональных властей.
- Привлечение иностранных работников в рамках квот позволит удовлетворить спрос работодателей в квалифицированных работниках, реализовать инвестиционные проект, - отметили в Минтруде.
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ИСТОЧНИК KP.RU