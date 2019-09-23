2019-09-23T01:10:15+03:00
Общество

Мигранты после депортации приезжают в Россию по чужим документам

Продажа паспортов с вымышленными фио и датами рождения в Средней Азии поставлена на поток
Ася КОЛОСОВА
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Продажа паспортов с вымышленными фио и датами рождения в Средней Азии поставлена на потокПродажа паспортов с вымышленными фио и датами рождения в Средней Азии поставлена на потокФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В прошлом году в Москве зафиксировали 140 тысяч ограблений, изнасилований, вымогательств. По статистике, каждое шестое преступление совершают приезжие из других стран.

Но это все-таки примерная цифра: мигранты из стран СНГ, успевшие получить российское гражданство, пусть даже за день до совершенного, к примеру, убийства, в цифры по «иностранным» преступлениям не попадают.

«Я НЕ Я, ХАТА НЕ МОЯ!»

Расследование преступлений, совершенных приезжими, - головная боль для следователей. В большинстве правоохранительных органов столицы и Подмосковья даже специальные отделы есть. Над делами корпят настоящие спецы по гастарбайтерам. Они по одному только акценту отличат киргиза от узбека. Их «клиенты», если хотите, люди-невидимки: ни тебе прописки, ни официального места работы, ни даже временной регистрации (документ мигранты как покупали нелегально, так и покупают. - Авт.). Прибавим к этому паспорта, которые приезжие меняют как перчатки, и получим среднестатистического преступника-мигранта. И с этими самыми паспортами - настоящая беда.

- Вы не того задержали. Вам Абдуллох нужен, а я Имомали. Совсем другой человек. Вот мой паспорт, посмотрите, - первое, что слышат оперативники во время арестов мигрантов.

Статистики никто не ведет, но почти в каждом уголовном деле, где фигурант - гастарбайтер, парочка томов посвящена липовым документам. Ну как липовым... Это с какой стороны посмотреть. Документы самые настоящие, с подлинными печатями госорганов Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других экс-советских республик. Вот только данные в них вымышленные.

- Преступники меняют не только имя и фамилию, а все анкетные данные махом: дату и место рождения, сведения о заключенных браках и детях, - рассказывает «КП» Юрий Гришин, следователь второго управления по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Московской области. - Причем некоторые из них делают это неоднократно. Система примерно такая: совершил преступление в России - поменял паспорт. Для этого некоторым даже из страны выезжать не приходится. Документы с родины привозят родственники и друзья: что-то вроде подарочка на Новый год или день рождения.

4 ТРУПА И 7 ПОКУШЕНИЙ

Вот пример. В уголовном деле по одной из таджикских этнических ОПГ есть эпизоды с убийствами и вымогательствами. Банда с 2010 по 2017 год кошмарила своих земляков, живущих в Москве и Подмосковье. К примеру, данью обложили работников крупнейшего оптового рынка «Фуд Сити»: каждый таджик должен был платить им по 500 рублей в день. Что было с несговорчивыми, вы, наверное, и сами догадались. Не гнушались разбоями, и тут уже было не до национальностей: кто попадется. Ну а прославились на всю Москву стрельбой из пистолета ТТ и автомата Калашникова, когда в 2014-м пытались отжать рынок «Эмерал». В сумме за группировкой числятся четыре трупа и семь покушений на убийство.

Полиция искала лидера ОПГ Фархода Ашотовича Зиедулоева и его правую руку Абдулвахоба Ермаховича Джангибекова, а нашла Анварджона Саидовича Саидова и Мирзо Мирзоева.

- Оба уверяли, что мы ошиблись и они якобы совершенно другие люди, - продолжает Гришин. - Паспорта у них действительно были на другие анкетные данные. Совпадали только фотографии. После запросов в Таджикистан, сверки с базой ФМС-Мигрант и допроса свидетелей удалось доказать, кто они на самом деле. Уже позже оба признали свои настоящие данные. Реальных документов у них вообще не было.

На допросах то ли в шутку, то ли всерьез бандиты отвечали, что свои настоящие паспорта они съели. Вполне возможно, что такой «перекус» оба устроили после первых отсидок в России - Зиедулоев и Джангибеков оказались ранее судимыми. Так что отпечатки пальцев тоже стали весомой уликой в процессе установления их личностей.

Оба паспорта с вымышленными именами по результатам экспертизы были признаны подлинными. Проще говоря, их не на принтере где-то в гараже напечатали, а сделали официально в госорганах Таджикистана.

Сколько мигрантов живет в Москве с липовыми документами, которые у них на родине штампуют за несколько тысяч рублей, - не знает никто. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сколько мигрантов живет в Москве с липовыми документами, которые у них на родине штампуют за несколько тысяч рублей, - не знает никто.Фото: Иван ВИСЛОВ

И тут интересный момент. В уголовном деле есть такой ответ на запрос.

«Саидов Анварджон Саидович на территории Республики Таджикистан не значится, не считается гражданином», - копия этого документа за подписью руководителя посольства есть в распоряжении редакции.

Как такое возможно, если документ подлинный? Варианта два: либо руководство страны своих граждан-уголовников прикрывает, либо это такая защита, вроде как они к фейковым документам отношения не имеют.

Откуда взялись оригинальные паспорта на другие анкетные данные и сколько за них заплатили преступники, остается только догадываться. Сами обвиняемые всех секретов не раскрывают. В ближайшее время громкое уголовное дело передадут в суд. Лидерам ОПГ и пятерым членам банды грозят внушительные сроки, вплоть до пожизненного заключения.

МЕНЯЮ ПАСПОРТ НА СТАДО БАРАНОВ

Тем временем в Домодедовском районном суде слушается дело еще одного таджика, который жил в Москве и вовсе без паспорта. Вместо него - «Сертификат на возвращение в Республику Таджикистан». Бумажка формата А4 с печатями и подписями поначалу тоже ввела следствие в заблуждение. История очень похожа: ФИО и дата рождения в оригинальном документе взяты с потолка. Так, Жадан Авазов превратился в Хайрулло Убайдуллоева.

Настоящее имя 33-летнего Авазова в Москве не знали даже близкие друзья. Он вообще оказался тем еще конспиратором: даже вымышленное имя из документов скрывал и представлялся всякий раз новым. А вот про его лидерские качества в криминальной среде ходили легенды. По версии следствия, именно он в 2016 году полностью организовал вооруженное нападение на автомобиль фельдъегерской службы в аэропорту «Домодедово». Тогда было инсценировано ДТП. Бандиты сработали так четко, что фельдъегери, которые везли деньги и документы с грифом «секретно», даже не успели достать табельное оружие. Спланировать операцию Авазову помог опыт участия в военных действиях. До переезда в Россию он воевал на Ближнем Востоке на стороне террористов. Стереть это пятно из биографии и спокойненько переехать в столицу ему и помогли новые документы.

Уже в ближайшее время Авазову и троим его подельникам вынесут приговор. За вооруженный разбой, совершенный группой лиц, им грозит до 15 лет лишения свободы. Кто знает, возможно, оказавшись на свободе, они снова сменят ФИО и тогда - все с чистого листа.

КОПИЮ К ДЕЛУ НЕ ПРИШЬЕШЬ

К тяжким уголовным статьям в обеих историях по закону уголовного права должна была прибавиться статья 327 УК РФ («подделка документов»). Но не тут-то было. Привлечь мигрантов за изготовление и подделку документов удается крайне редко. Это только с виду Джумшуты и Рафшаны - неучи неотесанные. Законы нашей страны они знают порой лучше опытных адвокатов. И как их обойти, знают тоже.

Так вот, по Москве такие знатоки передвигаются лишь с ксерокопией документа, а некоторые и вовсе на печать не тратятся и хранят фото паспорта в мобильном телефоне. А тут действует тот же принцип, как в крылатом выражении: «нету тела - нету дела». Проще говоря, без оригинала документа к ним не подкопаться.

- Хотя бы частичным решением проблемы может стать биометрический контроль на границе нашей страны. Это заблокирует въезд по поддельным документам, - размышляет следователь Юрий Гришин.

Но сейчас пальчики мигранты сдают только в процессе получения временного разрешения на проживание в России. Те же, кто зарабатывает на жизнь незаконно, успешно обходятся без этого документа, а следовательно, отпечатки не сдают.

Экспертиза по делу о таджикской группировке показала, что паспорта лидеров ОПГ - подлинные. Но выписаны на совсем другие имена-фамилии. В посольстве Таджикистана удивлены: у нас таких граждан нет!

Экспертиза по делу о таджикской группировке показала, что паспорта лидеров ОПГ - подлинные. Но выписаны на совсем другие имена-фамилии. В посольстве Таджикистана удивлены: у нас таких граждан нет!

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Миллиарды бюджетных средств на переводчиков для приезжих

Оказавшись на скамье подсудимых, мигранты поголовно заявляют о том, что не знают русского языка, и требуют переводчиков. Так они затягивают процесс расследования и заваливают следователей лишней бумажной работой. А еще эта массовая амнезия влетают государству в копеечку. В среднем на услуги переводчика по одному уголовному делу тратят около миллиона рублей.

Официальные расценки на перевод с узбекского, таджикского и киргизского языков:

- 1 печатная страница из уголовного дела - от 150 до 400 рублей. (В среднем уголовное дело состоит из 5 томов по 100 страниц в каждом.)

- 1 час устного перевода - от 750 до 1500 рублей. (Время допросов и очных ставок зависит от тяжести преступления, наличия подельников и количества эпизодов.)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Демограф Игорь БЕЛОБОРОДОВ:

Киргиз превращается в узбека и наоборот!

- Таджикистан, Узбекистан, Киргизия - этот среднеазиатский треугольник погряз в коррупции. Гражданство этих стран и любые документы покупаются и продаются оптом и в розницу, - говорит Игорь Белобородов, демограф, исполнительный директор Днестровско-Прутского аналитического центра. - Цены договорные. Причем не всегда расчет в валюте. Поддельный паспорт, к примеру, легко могут поменять на стадо баранов. Надо понимать, что услугой чаще всего пользуются именно криминальные элементы, те, кто уже был депортирован из России. Единственное решение проблемы - это введение визового режима с обязательной регистрацией биометрических данных. Наша отрытая дверь и нынешнее миграционное законодательство провоцируют рост преступности. При этом сама по себе миграция избыточна. Истории о том, что без рабочей силы извне мы не проживем, - миф. Освободившиеся вакансии займут студенты, пенсионеры и жители российской глубинки, которые просиживают штаны на печи. Вот, к примеру, Украина и Белоруссия справляются без рабочей силы мигрантов, а у них демографические показатели гораздо хуже, чем в России. Победить нынешнюю систему не дают преступные кланы, успешно лоббирующие выгодные им законы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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