Более 30 человек скончались в США от курения вейпов
Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил, что более 30 человек скончались от вейпинга.
Напомним, ранее речь шла о 18 умерших и почти 1,1 тысяче заболевших.
Сообщается, что к 15 октября текущего года было зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах Америки. Заболевания, связанные с вейпингом, выявлены в 49 штатах - то есть во всех, исключая Аляску.
По словам врачей, причина заболевания до сих пор не известна, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать, пишет "РИА-Новости".
Однако, как заявляют некоторые специалисты, возможная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа этого года в США человек впервые умер из-за курения вейпа. Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в штате Иллинойс, где с дыхательными проблемами госпитализированы 22 пользователя модных гаджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU