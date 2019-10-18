СЕГОДНЯ 00:22 2019-10-18T01:12:46+03:00

Более 30 человек скончались в США от курения вейпов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее сообщалось о 18 умерших и почти 1,1 тысяче заболевших

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Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил, что более 30 человек скончались от вейпинга.

Напомним, ранее речь шла о 18 умерших и почти 1,1 тысяче заболевших.

Сообщается, что к 15 октября текущего года было зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах Америки. Заболевания, связанные с вейпингом, выявлены в 49 штатах - то есть во всех, исключая Аляску.

По словам врачей, причина заболевания до сих пор не известна, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать, пишет "РИА-Новости".

Однако, как заявляют некоторые специалисты, возможная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа этого года в США человек впервые умер из-за курения вейпа. Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в штате Иллинойс, где с дыхательными проблемами госпитализированы 22 пользователя модных гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU