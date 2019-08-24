В США от болезни, вызванной курением электронной сигареты, скончался человек

СЕГОДНЯ 00:37 2019-08-24T00:52:37+03:00

Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в штате Иллинойс, где с дыхательными проблемами госпитализированы 22 пользователя модных гаджетов

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В одной из больниц американского штата Иллинойс скончался первый пациент, скончавшийся из-за заболевания, вызванного курением электронной сигареты, сообщает департамент общественного здравоохранения штата.

Отмечается, что на сегодняшний день в Иллинойсе с дыхательными проблемами госпитализированы 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет, куривших электронные сигареты. Стал ли этот случай первой смертью от вейпа в США, в пресс-релизе не уточняется, однако американские журналисты этого не исключают.

Между тем, только этим летом в Соединенных Штатах зарегистрировано 193 случая легочных и респираторных заболеваний среди пользователей модных гаджетов, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые университета Северной Каролины предупреждали о вреде электронных сигарет еще несколько лет назад: их исследование показало, что вейпы пагубно влияют на легкие.

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Доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов. Рассказываем, чем вреден вейп на самом деле, мнения ведущих экспертов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU