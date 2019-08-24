В США от болезни, вызванной курением электронной сигареты, скончался человек
В одной из больниц американского штата Иллинойс скончался первый пациент, скончавшийся из-за заболевания, вызванного курением электронной сигареты, сообщает департамент общественного здравоохранения штата.
Отмечается, что на сегодняшний день в Иллинойсе с дыхательными проблемами госпитализированы 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет, куривших электронные сигареты. Стал ли этот случай первой смертью от вейпа в США, в пресс-релизе не уточняется, однако американские журналисты этого не исключают.
Между тем, только этим летом в Соединенных Штатах зарегистрировано 193 случая легочных и респираторных заболеваний среди пользователей модных гаджетов, передает РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ученые университета Северной Каролины предупреждали о вреде электронных сигарет еще несколько лет назад: их исследование показало, что вейпы пагубно влияют на легкие.
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ИСТОЧНИК KP.RU