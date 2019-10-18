В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии

СЕГОДНЯ 00:36 2019-10-18T00:36:04+03:00

Ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу соглашения Турции и США по операции в Сирии.

По его словам, РФ рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям Штатов и Турции приостановить наступление в Сирии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU