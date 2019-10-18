2019-10-18T00:36:04+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии

Ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу соглашения Турции и США по операции в Сирии.

По его словам, РФ рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям Штатов и Турции приостановить наступление в Сирии.

Напомним, ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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