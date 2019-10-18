В Кремле прокомментировали соглашение Турции и США по операции в Сирии
Ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов
Изменить размер текста:
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий по поводу соглашения Турции и США по операции в Сирии.
По его словам, РФ рассчитывает получить от Анкары информацию по договоренностям Штатов и Турции приостановить наступление в Сирии.
Напомним, ранее стало известно о том, что Анкара прекратит военную операцию, чтобы позволить курдским силам выход в безопасную зону в течение 120 часов.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU