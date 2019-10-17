2019-10-17T21:21:44+03:00
В мире

Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановке операции «Источник мира»

Военные действия на севере Сирии будут приостановлены на 120 часов для вывода сил РПК
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановки операции «Источник мира»Эрдоган и Пенс достигли соглашения о приостановки операции «Источник мира»Фото: REUTERS
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В ходе переговоров в Анкаре в четверг, 17 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс достигли соглашения о приостановке военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов с целью вывода сил Рабочей партии Курдистана

«Сегодня я рад сообщить, что, благодаря эффективному руководству президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и США, Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию "Источник мира", чтобы обеспечить вывод сил РПК из зоны безопасности в течение 120 часов», - сообщил Пенс, выступая на пресс-конференции по итогам встречи.

Американский вице-президент заявил, что Вашингтон и Анкара договорились о будущей зоне безопасности. Турция намерена окончательно завершить военную операцию после отвода курдских формирований, а также турецкая сторона согласилась не вести военных действий в приграничном Кобани.

«Отличные новости из Турции!.. Миллионы жизней будут спасены»,— написал господин Трамп в Twitter.

В МИД Турции сообщили, что Вашингтон согласился на условия Анкары, у курдских отрядов РПК будет изъято тяжелое вооружение.

Как писал ранее сайт kp.ru, встреча турецкого лидера и американского вице-президента началась 17 октября. Изначально Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и заявил, что будет разговаривать только с главой Белого дома, однако через несколько часов передумал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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