В США министр энергетики подал в отставку

СЕГОДНЯ 01:42 2019-10-18T02:57:03+03:00

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Глава Минэнерго Штатов Рик Перри в четверг, 17 октября, заявил президенту Дональду Трампу, что уходит в отставку.

Перри планировал покинуть должность несколько месяцев. При этом точная дата отставки не называется, сообщает Bloomberg.

Напомним, 6 октября текущего года стало известно, что Рик Перри посоветовал лидеру Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» американцев. Американские СМИ тогда назвали его проводником давления Дональда Трампа на Киев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский глава Дональд Трамп на встрече с лидером Незалежной Владимиром Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией. В Нью-Йорке в конце сентября прошла встреча президентов Украины и США. Президент США выразил надежду, что состоится личная встреча Владимира Путина с Зеленским и вместе им удастся договориться о пути выхода из конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU