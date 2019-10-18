В Ташкенте вынужденно сел самолет из Москвы в Пхукет из-за дебошира на борту
Представитель местного аэропорта сообщил, что после снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 23.58 по МСК
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Представитель аэропорта Ташкента сообщил, что авиасудно Boeing-777 компании Nordwind airlines, летевший из Москвы в Пхукет, вынужденно сел в Узбекистане из-за агрессивного пассажира,
По последним данным, после снятия нарушителя с рейса и дозаправки самолет вылетел в пункт назначения в 23.58 по МСК.
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ИСТОЧНИК KP.RU