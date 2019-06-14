2019-06-14T18:27:26+03:00
Происшествия

Рейс Барселона-Москва экстренно посадили в Варшаве из-за дебоша пассажира бизнес-класса

На кадрах видно, как польский спецназ технично пакует авиахулигана по имени «Дмитрий из Москвы» [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Пламенную речь авиадебошира прервали польские спецназовцы.Пламенную речь авиадебошира прервали польские спецназовцы.
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Днём в пятницу авиарейс рейс SU2639 из Барселоны в Москву был задержан более чем на два часа из-за бесчинства одного из пассажиров бизнес-класса. Как рассказал «КП» свидетель происшествия, россиянин Владимир С., некий мужчина в полёте стал приставать к пассажирам. На видео можно различить, как он бессвязно выкрикивает по-испански:

— Бизнес-класс вообще ни на что не годится… У меня как-то был неприятный случай… Поэтому по моей вине мы сейчас приземляемся в Варшаве. Но я обещаю… Я, Дмитрий из Москвы!..

Дебошир на рейсе Москва-Барселона.Эдвард ЧЕСНОКОВ

Командир самолёта был вынужден совершить экстренную посадку на полпути, в столице Польши. Где на борт поднялся спецназ и задержал буяна. Сейчас мужчина приходит в себя в камере предварительного заключения при аэропорте «Фредерик Шопен». За содеянное «Дмитрию из Москвы» может грозить штраф в 4-5 тысяч евро или тюремное заключение от нескольких месяцев и более.

Сейчас, по данным сайтов-авиатабло, самолёт вновь поднялся в воздух и продолжил следование по маршруту. Его посадка в аэропорту «Шереметьево» ожидается около 8 вечера по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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