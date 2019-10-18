Участников отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять на концертную деятельность в России

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-18T11:08:53+03:00

Ранее организаторы национального отбора сообщили, что страну на песенном конкурсе не может представлять артист, который не разделяет «позицию украинского общества»

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Организаторы национального отбора музыкантов на Евровидение-2020 на Украине не будут проверять, выступали артисты в России или нет. Отбор стартовал с 16 октября. В этом году Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ввела новые правила. Музыкантам, которые хотят представлять страну на популярном песенном конкурсе, нельзя в течение последних пяти лет было выступать в России, в том числе в Крыму. От своих позиций НОТУ не отказалась, но в организации уточнили, что проверять исполнителей не будут.

- В договоре есть их подпись, на котором они его ставили, они поставили этим к сведению, что это (осуществлять концертную деятельность на территории России – прим.ред.) нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все, - объяснилdaily.com.ua глава НОТУ Зураб Аласания.

Прошлый конкурс "Евровидение" прошел без участия Украины. Сразу три победителя отбора по очереди отказались подписывать договор. Одним из пунктов было обязательство отказаться от выступлений в России.

ИСТОЧНИК KP.RU