Отказ Украины от «Евровидения»: Это и есть начало конца

В интернете бродит картинка — роженица лежит на столе с еще не перерезанной пуповиной, а чадо держит, но не отдает акушер, задавая вопрос: «Сначала скажите, чей Крым?».

Смешного мало. Но так все и есть.

Мало кто забыл, как в Германии занимались евгеникой — изобретенной в Британии наукой о селекции и генофонде. Великие умы Третьего Рейха (Эрнст Рудин, Ойген Фишер, Фриц Ленц) выводили «лучших» из «худших», с помощью, разумеется, научного подхода: штангенциркуль, опыты, принудительная стерилизация, эвтаназия детей, ликвидация душевнобольных, безжировая «Диета-Е». Гигиена рас легла в основу новой немецкой государственности. Чем все закончилось — мы помним.

Примерно тот же принцип селекции последние пять лет мы наблюдали на Донбассе, где Украина никак не разглядит в прицел гаубиц «нормальных» людей, поэтому продолжает утюжить ДНР и ЛНР из артиллерии и минометов.

Примерно тот же принцип селекции выбрала для себя Украина, определяя участника для «Евровидения-2019», что пройдет в мае. В финале нацотбора — какое многоплановое слово, правда? — кандидатов на выбраковку распинали в прямом эфире канала СТБ.

Певица Джамала на правах авторитета допросила артистов, чей Крым (что?! вы разве не на музыкальный конкурс собирались?). Певица Maruv (Анна Корсун) не понимала, что от нее хотят, но отвечала, как умела: «наш». Участники дуэта AnnaMaria (Анна и Мария Опанасюк) и вовсе плакали — их пристыдили родителями, работающими в Крыму. Певицу Юлию Юрину из группы Yuko ведущий Сергей Притула вынудил сказать вслух, что она готова отказаться от российского гражданства. А еще в студию пустили звонок зрителя, назвавшего вышеперечисленных русскими проститутками.

Конечно, такие эпитеты и вопросы не применимы к еще вчера российскому бизнесмену Петру Порошенко, псковскому главе Днепропетровска Борису Филатову и главе МИД Украины Павлу Климкину, родившемуся в Курске.

А вот к молоденьким певицам — можно.

Стерпят. Думали они.

И выбрали в итоге Maruv. Которую закабалили на всякий пожарный драконовским контрактом: права голоса нет, права отказать власти нет, права выступать в России нет, права заикаться про политику — тоже. За нарушение — штраф в два миллиона гривен (почти пять миллионов рублей).

Как и всякий нормальный человек, девушка отказалась.

После нее тоже самое сделали музыканты коллектива Freedom Jazz (второе место нацотбора) и группа Kazka (третье место), полгода назад ворвавшаяся в мировые чарты с песней «Плакала».

Музыканты помнят, как их пытали во время отбора. И видели контракт Maruv.

Воины света, воины добра запугали даже тех, кому НЕ предлагали лететь на конкурс. Группа Brunettes Shoot Blondes (четвертое место отбора) тоже заявила о самоотводе. Если позовут.

Тогда, борцы за отечество пошли в контратаку: и теперь уже Киев бойкотирует «Евровидение-2020», если в этом году победит Сергей Лазарев.

Как вам такая дерзость?

Над телевизором можно потешаться, но он передает жуткие приметы времени и гниения. К великому сожалению, Украина пожирает сама себя. Питаясь плодами, взрощенными Джамалой. У зла еще не зафиксировано триумфов на длинной дистанции. Оно побеждает спринтерски, как один австрийский художник на конкурсах военных маршей в Европе. Затем обычно приходит сила иной полярности — и гонит бесов в обратную сторону. Выиграть конкурс слабых и одинаковых песен на ненависти к соседям и родным людям можно, а вот выстроить здоровую и свежую государственность — едва ли. Еще вчера демократическая и, гм, европейская держава тыкала пальцем в Россию, где живут «упоротые пропагандоны» и люди с промытыми мозгами, а сегодня берет с артистов, ничего не понимающих в политике, присягу на политическую верность. И расписку по Крыму. Спасибо, что черепа певицам не замеряли.

На фоне многолетней, изнурительной по потерям и абсурдности, кровавой бойни на Донбассе это может прозвучать кощунственно. Но, кажется, с «Евровидения» — клоунского шапито, где почти не бывает хорошей музыки, — начало распада и стартует. В этом символизме есть что-то инфернальное: от парада трансгендеров (в этом году персонаж из Франции Билал Хассани штурмует конкурс, заявляя об отсутствии пола) до парада победы здравого смысла. Этот день мы приближали, как могли.

Вот ведь парадокс: отказ Украины от шоу сколь ничтожное, столь и историческое событие. Во-первых, это такого еще не было — с момента дебюта в 2003 году страна ни разу не пропускала «Евровидение». Во-вторых, это свидетельство шаткости и слабости режима. Его перестали поддерживать даже безобидные, ручные и прикормленные, как кому-то казалось, артисты. В-третьих, это очередная манифестация народного волеизъявления. Музыканты не стали прогибаться под власть и их, пусть и косвенно, пусть молча, но поддержала страна. Охоты на артистов никто не объявлял. В СБУ их не увозили, имущество не арестовывали. MARUV поддержали Потап, Иван Дорн и другие популярные украинские музыканты.

Все это вселяет умеренный оптимизм.

Как и предстоящие мартовские выборы президента на Украине дарят надежду и нам, и им. Есть куча версий, согласно которым «договориться» и нащупать пути выхода из кризиса можно — только при условии прихода к власти в Киеве определенной группы. «Партии мира», как говорил в интервью «АиФ» Дмитрий Песков. Адекватной обстоятельствам конфигурации сил. Побочные факторы подтверждают догадки: от власти отказываются не только поющие, но и пишущие, влияющие на умы, наиболее преданные и интуитивно одаренные адепты. Один из лидеров и идеологов майдана Мустафа Найем вышел из Блока Порошенко. Неубиваемый журналист Аркадий Бабченко прославляет Юлию Самойлову — мол, она в прошлом году не стеснялась за Россию петь, мы смеялись, а теперь вот у нас все в отказ. Или музыканты плохие, или со страной Аркадию снова не повезло.

Это ли не чудо прозрения? Или боль разочарования. Кому как угодно.

Не стоит ухмыляться, видя фамилии Бабченко и Найема, ТОЛЬКО у этих двух мыслителей полмиллиона подписчиков в фейсбуке на двоих — это численность городского населения Закарпатской области, к примеру. Добавьте сюда мощность сарафанного радио, атмосферу тотальной безнадеги, проблемы экономики, перманентное ощущение обманутости народа Украины. А еще не забудьте умение украинских элит Кафку сделать былью, ловко жонглировать идеями, умело оперировать смыслами и в нужный момент оперативно организовывать палаточные городки на Крещатике (в книге Андрея Колесникова «Первый украинский» это было подробно описано еще в 2005 году).

Чувствуете, как потянуло гарью жженых покрышек?

Забегать вперед не будем. Чтобы не спугнуть приход украинской весны — красивой, пышно цветущей, яркой и, хотелось бы, мирной. Какое наше дело? Флаг Украины похож на пляж: солнышко, море. И этот пляж не наш. Но там много русских людей, за которых Россия переживает до сих пор. Тем больнее от происходящего.

Троекратный отказ артистов от родной Украины на «Евровидении» выглядит если не как библейское отречение Петра, то как крах Петро, которому так и не удалось построить государство на костях. Даже музыки на похоронах не будет — оркестр устал.

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