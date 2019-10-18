2019-10-18T15:07:41+03:00
В мире

Состоялся первый «женский выход» в открытый космос

Его совершили американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кристина КукКристина КукФото: Twitter.com
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Впервые в истории женщины-астронавты вышли в открытый космос без сопровождения мужчин. О том, что «женский выход» запланирован на 18 октября, сообщили в НАСА еще в начале месяца. Американкам Кристине Кук и Джессике Меир предстоит заменить вышедший из строя энергоблок на ферме станции. Выход состоялся днем 18 октября – ожидается, что в открытом космосе женщины пробудут 6,5 часов.

Однако, американки не первые женщины в космосе. Это дорогу для дам-космонавтов открыла Светлана Савицкая – 25 августа 1984 года она вышла в открытый космос, где пробыла 3 часа 35 минут.

Тем не менее выход 18 октября считают тоже историческим. Для Кук быть в вне МКС в космосе не впервые - она уже два раза совершала в компании мужчин космонавтов выход. Для Меир это состоялось впервые.

Сайт kp.ru писал, что изначально это событие должно было состояться в марте 2019 года. Миссию отменили из-за отсутствия скафандра нужного размера.

Женщины впервые выйдут в открытый космос.Прямая трансляция NASA

ИСТОЧНИК KP.RU

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