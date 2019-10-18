Литва закупит американских «ястребов» вместо советских Ми-8

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-18T16:22:29+03:00

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Министерство обороны Литвы решило приобрести у Соединённых Штатов шесть военных вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб») на общую сумму 300 миллионов евро, часть из которых покроет сам Вашингтон. Об этом сообщил глава военного ведомства прибалтийской республики Раймундас Кароблис.

Новые «ястребы» должны заменить советские Ми-8, которые по-прежнему находятся на вооружении Литвы.

«Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования», - цитируются BNS сообщение литовского министра обороны.

Напомним, в августе Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил Пентагону продать Латвии четыре вертолёта «Черный ястреб», десять двигателей и сопутствующее оборудование. В Вашингтоне заявили, что сделка «поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США».

ИСТОЧНИК KP.RU