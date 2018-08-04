2018-08-04T02:07:19+03:00
В мире

Латвия купит у США четыре военных вертолета UH-60M Black Hawk

Госдепартамент разрешил Пентагону поставить прибалтийской республике «Черные ястребы», 10 двигателей и оборудование на сумму $200 млн
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»)Американский вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»)Фото: REUTERS
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Госдепартамент США разрешил Пентагону продать Латвии четыре военных вертолёта UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), десять двигателей и сопутствующее оборудование на общую сумму 200 миллионов долларов, сообщает издание Defence News.

По словам представителей Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности американского министерства обороны, эта сделка «будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность Соединённых Штатов», а также «поможет укрепить безопасность союзника по НАТО». Теперь поставку «Черных ястребов» Латвии должен одобрить конгресс.

Как писал сайт kp.ru, в июле США решили поставить Великобритании и Дании авиационные ракеты на общую сумму 740 миллионов долларов.

К слову, ранее стало известно, что американцы продали Соединенному Королевству, Японии, Израилю и Норвегии неисправные истребители F-35. Как минимум пять таких самолетов в 2018 году были поставлены на японскую военную базу Мисава в префектуре Аомори. Технические неполадки связанны с недочетами в программном обеспечении бортовой электроники.

А позже выяснилось, что США и Украине поставили бракованные «Джавелины».

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