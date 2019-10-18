2019-10-18T17:59:04+03:00
Политика

МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений

В самопровозглашённой республике сообщили, что Украина вновь пытается убедить мировую общественность в своей приверженности договоренностям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашенийМИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заявление Киева о том, что Украина приняла все законы по амнистии ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в рамках минских договоренностей «не имеет ничего общего с реальностью». Такое заявление сделала глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Украинский МИД вновь пытается убедить мировую общественность в своей приверженности минским договоренностям, несмотря на очевидные факты обратного», - цитируют РИА-Новости слова министра.

Никонорова заявила, что не соблюдая свои обязательства нынешняя украинская власть продолжает политику бывшего президента Украины Петра Порошенко «по максимальному затягиванию и имитации перед мировым сообществом мирного урегулирования».

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил, что незалежная приняла все необходимые акты для амнистии, которая вступит в силу после проведения выборов в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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