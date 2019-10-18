2019-10-18T18:24:26+03:00
Политика

Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России

Однако украинский министр заявил, что цель незалежной – «полностью объединиться» с энергетической системой Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы РоссииКиев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Киев стремиться к отсоединению от энергетической системы России, но на данный момент это технически невозможно. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин

«Мы принимаем все меры для скорейшего отсоединения от энергетической системы России, но это сегодня невозможно», - сказал замминистр.

Шубин пояснил, что речь идет о технологических перетоках, которые регулируются определёнными техническими соглашениями между операторами двух стран.

Тем не менее он выразил надежду, что за три года Украина сможет создать технические и экономические предпосылки для объединения с системами европейских стран. «Наша цель - полностью объединиться с энергосистемой Европы», - заявил политик.

Напомним, в 2015 Киев перестал закупать электричество у России. Однако, позже была вынуждена вернуться к импорту из-за проблемы с углем для ТЭС. 2 октября российский оператор экспорта и импорта электроэнергии - украинская компания «Интер РАО» возобновила поставки электричества на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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