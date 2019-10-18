Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
Киев стремиться к отсоединению от энергетической системы России, но на данный момент это технически невозможно. Такое заявление сделал заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин
«Мы принимаем все меры для скорейшего отсоединения от энергетической системы России, но это сегодня невозможно», - сказал замминистр.
Шубин пояснил, что речь идет о технологических перетоках, которые регулируются определёнными техническими соглашениями между операторами двух стран.
Тем не менее он выразил надежду, что за три года Украина сможет создать технические и экономические предпосылки для объединения с системами европейских стран. «Наша цель - полностью объединиться с энергосистемой Европы», - заявил политик.
Напомним, в 2015 Киев перестал закупать электричество у России. Однако, позже была вынуждена вернуться к импорту из-за проблемы с углем для ТЭС. 2 октября российский оператор экспорта и импорта электроэнергии - украинская компания «Интер РАО» возобновила поставки электричества на Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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