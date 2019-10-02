2019-10-02T21:17:30+03:00
Политика

РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину

Киев прекратил закупать электричество у Москвы в 2015 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Крупная украинская компания "Интер РАО", которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину..

Напомним, Киев перестал закупать электричество у Москвы еще в 2015 году. вернуться к импорту Незалежную заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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