РФ возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Киев прекратил закупать электричество у Москвы в 2015 году
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Крупная украинская компания "Интер РАО", которая является российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину..
Напомним, Киев перестал закупать электричество у Москвы еще в 2015 году. вернуться к импорту Незалежную заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU