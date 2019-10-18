Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
Частную клинику Киева обвинили в торговле органами похищенных людей.
Как сообщает издание «Информатор», правоохранители давно следили за данным медучреждением и решили провести обыск после сбора достаточного количества доказательств.
Во время обысков в здании поликлиники полиция обнаружила емкости с жидким азотом и надписями «сердце» и «почки». Нашли большой сейф, который не удалось открыть даже гидравлическими ножницами. Предполагается, что в нем хранились деньги и документы.
«По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Сейчас полицейские устанавливают происхождение биологических образцов, и с какой целью они там хранились», – заявили в правоохранительных органах.
Владелец медучреждения все обвинения отрицает и заявил, что обыск может испортить имидж Украине в мире, поскольку их клиника работает и с иностранными клиентами.
Отметим, что в прошлом году в Национальной полиции Украины сообщили, что в стране на треть увеличилось количество случаев торговли людьми. За первые полгода 2018 года полицейскими было зафиксировано 186 подобных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU