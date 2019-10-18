2019-10-18T20:39:57+03:00
Общество

Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно

Изменения климата угрожают инфраструктуре нашей страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Таяния вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублейТаяния вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублейФото: EAST NEWS
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Ежегодно российская экономика теряет от 50 до 150 миллиардов рублей из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Замминистра пояснил, что оттаивание почвы угрожает инфраструктуре и многим строениям в Арктике. «Эту проблему нужно решать, потому что ущерб с каждым годом будет расти. Масштаб очень серьёзен. Трубы взрываются, сваи рушатся», - сказал он в интервью Bloomberg.

Крутиков подчеркнул, что изучение данного вопроса должно стать одним из приоритетов государственной политики, поскольку таяние вечной мерзлоты напрямую влияет на экономическое развитие страны.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, к чему приведет таяние многолетней мерзлоты в России. ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкинтакже предупреждал об угрозе инфраструктуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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