Ученый рассказал, к чему приведет таяние многолетней мерзлоты в России

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-02T07:58:41+03:00

Более 50% нашей страны находится в зоне криосферы, и слой льда в таких районах может уменьшиться в среднем на 3-4 метра к 2100 году

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Таяние многолетней мерзлоты в России может привести к разрушению объектов инфраструктуры и изменению климата. Такие выводы сделал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического НИИ Алексей Екайкин.

Он стал одним из авторов доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Океан и криосфера в меняющемся климате", в котором сообщается об уменьшении ледников в среднем на 3-4 метра к 2100 году. И это при том, что более 50% территории России находится в зоне криосферы.

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ИСТОЧНИК KP.RU