Численность населения Украины сократилась за последние полгода

СЕГОДНЯ 21:21 2019-10-18T21:21:20+03:00

Пока смертность превосходи рождаемость во многих странах мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Служба Госстатистики Украины подсчитала численность населения страны. Результат не утешительный – с января по август 2019 года показатель населения снизился на 177 тысяч человек.

К 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек, — указано в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.

В ведомстве так же отметили, что соотношение умерших к родившимся. Первый показатель превышает второй почти в два раза.

На 100 умерших в стране приходится 53 родившихся, сообщает RT.

Ранее Росстат поделился своими цифрами: за прошлый год численность населения России сократилась на 87 тысяч человек. Это произошло впервые за 10 лет. Если на 1 января 2018 года население России составляло 146 млн.880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 млн. 793 тысячи человек.

По прогнозам экспертов численность населения будет сокращаться до 2030 года, потом начнется прирост.

ИСТОЧНИК KP.RU