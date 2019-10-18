2019-10-18T21:21:20+03:00
Политика

Численность населения Украины сократилась за последние полгода

На 100 умерших приходится 53 родившихся
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Пока смертность превосходи рождаемость во многих странах мираПока смертность превосходи рождаемость во многих странах мираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Служба Госстатистики Украины подсчитала численность населения страны. Результат не утешительный – с января по август 2019 года показатель населения снизился на 177 тысяч человек.

К 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек, — указано в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.

В ведомстве так же отметили, что соотношение умерших к родившимся. Первый показатель превышает второй почти в два раза.

На 100 умерших в стране приходится 53 родившихся, сообщает RT.

Ранее Росстат поделился своими цифрами: за прошлый год численность населения России сократилась на 87 тысяч человек. Это произошло впервые за 10 лет. Если на 1 января 2018 года население России составляло 146 млн.880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 млн. 793 тысячи человек.

По прогнозам экспертов численность населения будет сокращаться до 2030 года, потом начнется прирост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На манифестацию в Барселону пришли более полумиллиона человек
Бутырская назвала уникальные элементы, которые появятся в программе фигуристки Щербаковой
Киев направил России ноту протеста из-за оказания гумпомощи Донбассу
Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 миллиардов рублей ежегодно
Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции
Частная клиника в Киеве торговала органами похищенных людей
СК проверяет обстоятельства ЧП на борту самолета Пхукет-Москва, где умер годовалый ребенок
Киев дал согласие на «формулу Штайнмайера» еще в июле
«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 11 миллиардов долларов
Киев признал, что не сможет отсоединиться от энергосистемы России
МИД ДНР опроверг заявление Киева об амнистии в рамках минских соглашений
ЕС предупредил Вашингтон о вводе ответных пошлин по делу Airbus